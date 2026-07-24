Зустріч із Трампом у Ватикані в квітні 2025 року стала переломним моментом у відносинах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом у Ватикані наприкінці квітня 2025 року стала переломним моментом у відносинах між лідерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наближена до Трампа блогерка Лора Лумер, яка перебуває із візитом в Україні, взяла інтерв'ю у Зеленського.

Частину з нього у соцмережі Truth Social оприлюднив лідер США.

Лумер згадала про конфлікт в Овальному кабінеті у 2025 року. Також вона запитала про те, що змінилося. Оскільки, здається, відносини між лідерами покращилися.

"Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Римі, у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15–20 хвилин ми змінили наші взаємини", - зазначив Зеленський.

Президент відмовився вдаватися у деталі, проте заявив, що такий діалог має велике значення.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", - додав глава держави.

Відомо, що наступного тижня Зеленський планує зустрітися з Трампом у США

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Що передувало?

Раніше Лора Лумер визнала, що стала жертвою російської пропаганди та перебувала під її впливом.

За її словами, Росія вміло маніпулювала нею та іншими консерваторами у США.

Лумер заявила , що візит до України допоміг їй спростувати низку брехні, яку вона раніше вважала правдою.

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