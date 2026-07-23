США готові втрутитися заради завершення війни в Україні, - Рубіо

Сполучені Штати готові відіграти активну роль у припиненні російсько-української війни, якщо з'являться умови для досягнення мирної угоди, прийнятної для обох сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами

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За словами Рубіо, Вашингтон прагне якнайшвидшого завершення війни та готовий використати свій вплив для досягнення миру.

"Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові відігравати будь-яку позитивну роль, яку зможемо, щоб покласти край війні. Для цього знадобиться рішення, з яким погодяться і Росія, і Україна", - наголосив держсекретар.

Попередні зусилля не дали результату

Рубіо зазначив, що США вже докладали дипломатичних зусиль для врегулювання війни, однак вони не принесли очікуваного результату.

Водночас, за його словами, якщо нині умови змінилися й з'явиться реальна можливість досягти прогресу, адміністрація Дональда Трампа готова діяти.

"Президент відданий цій справі, і щодня, якщо ми побачимо можливість змінити ситуацію на краще, ми це зробимо", — сказав він.

Трамп назвав війну "дурною" та "безглуздою"

Державний секретар також повідомив, що президент США Дональд Трамп вважає російсько-українську війну "дурною" та "безглуздою".

За словами Рубіо, у разі появи реального шансу на припинення бойових дій Вашингтон готовий використати весь дипломатичний вплив і можливості Сполучених Штатів.

"Якщо ми зможемо відіграти певну роль у її припиненні, ми використаємо силу та вплив Сполучених Штатів, щоб це зробити. Ми готові діяти, якщо трапиться така нагода", - підсумував держсекретар США.

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