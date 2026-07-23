США готовы вмешаться ради прекращения войны в Украине, - Рубио

Соединенные Штаты готовы сыграть активную роль в прекращении российско-украинской войны, если появятся условия для достижения мирного соглашения, приемлемого для обеих сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами

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По словам Рубио, Вашингтон стремится к скорейшему завершению войны и готов использовать своё влияние для достижения мира.

"Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец войне. Для этого потребуется решение, с которым согласятся и Россия, и Украина", - подчеркнул госсекретарь.

Предыдущие усилия не дали результата

Рубио отметил, что США уже предпринимали дипломатические усилия по урегулированию войны, однако они не принесли ожидаемого результата.

В то же время, по его словам, если сейчас условия изменились и появится реальная возможность добиться прогресса, администрация Дональда Трампа готова действовать.

"Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем", - сказал он.

Трамп назвал войну "глупой" и "бессмысленной"

Государственный секретарь также сообщил, что президент США Дональд Трамп считает российско-украинскую войну "глупой" и "бессмысленной".

По словам Рубио, в случае появления реального шанса на прекращение боевых действий Вашингтон готов использовать все дипломатическое влияние и возможности Соединенных Штатов.

"Если мы сможем сыграть определенную роль в ее прекращении, мы задействуем силу и влияние Соединенных Штатов, чтобы это сделать. Мы готовы действовать, если представится такая возможность", - подытожил госсекретарь США.

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