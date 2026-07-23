Рубио: Обсудили с Лавровым необходимость прекращения войны между Россией и Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Лавровым обсуждал необходимость прекращения войны между Россией и Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах министерской встречи АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что на встрече с Рубио призвал "не снабжать" Украину оружием.

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Что предшествовало

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и планирует обсудить войну в Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

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