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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио: Обсудили с Лавровым необходимость прекращения войны между Россией и Украиной

Рубио прокомментировал встречу с Лавровым: что известно?

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Лавровым обсуждал необходимость прекращения войны между Россией и Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах министерской встречи АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что на встрече с Рубио призвал "не снабжать" Украину оружием.

Читайте: Россия не согласится на прекращение огня по линии фронта, - Лавров

Что предшествовало

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и планирует обсудить войну в Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

  • 4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
  • 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".
  • 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.

Читайте: Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2420) Рубио Марко (457)
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Топ комментарии
+3
Позиція кацапів- не давайте зброю, то ми швидко захватимо Україну і війна швиденько закінчиться. На мою думку, гамедриканцям пофіг українці, тому нам буде складно, але квартальна влада повинна дивитись на 2 кроки вперед із розрахунком того, що можливо в Німеччині та Франції до влади прийдуть нацисти, на що розраховує путлер. Нажаль найосяйніший не передбачив такі проблеми і коли путлер казав про мир, гумористи заборонили законодавчо вести переговори з найосяйнішим. Виходить тупікова систуація де ми стаємо в любому випадку в програші, нажаль. Україна багато втратила часу , через некомпетентну владу, маючи фінансовий ресурс, частина якого пішла в кишені гумористам, а не на балістику, яка зараз робить погоду у війні.
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23.07.2026 11:40 Ответить
+3
35 хв. обговорювання ...послали один одного ...розійшлися ... ...
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23.07.2026 11:42 Ответить
+2
Це що означає, що Трамп заблокував 400 млн допомоги, одобреної конгресом, а тепер і все інше накриється мідним тазіком
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23.07.2026 11:22 Ответить

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