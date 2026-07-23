Лавров на встрече с Рубио призвал "не накачивать" Украину оружием
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Лавров провели встречу в Маниле.
Об этом сообщил МИД страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
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По данным МИД России, Лавров довел до сведения Рубио "реальное положение дел на линии боевого столкновения".
"Подчеркнул недопустимость дальнейшего снабжения киевского режима вооружением и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, которые до сих пор стремятся нанести России "стратегическое поражение", - говорится в сообщении.
Также российский министр подтвердил готовность РФ к "политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже".
Что предшествовало
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и планирует обсудить войну в Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.
Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.
- 4 июня Путин назвал "решения Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.
- 21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".
- 23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.
Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.
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