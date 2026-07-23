Лавров на зустрічі з Рубіо закликав "не накачувати" Україну зброєю

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Лавров провели зустріч у Манілі.

Про це повідомило МЗС країни-окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними МЗС Росії, Лавров довів до Рубіо "реальний стан справ на лінії бойового зіткнення".

"Наголосив на неприпустимості подальшого накачування київського режиму озброєннями та загалом дестабілізуючої політики європейських країн, які досі прагнуть завдати Росії "стратегічної поразки", - йдеться в повідомленні.

Також російський міністр підтвердив готовність РФ до "політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність до тих пропозицій, які були висунуті американською стороною на зустрічі Президентів Путіна та Трампа в Анкориджі".

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Що передувало

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.

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