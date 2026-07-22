Зеленський про розмову з Віткоффом та Кушнером: Україна вже давно готова до миру

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 22 липня.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розмови

Зеленський назвав розмову "хорошою та важливою".

"Розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку", — додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує візит до США для участі у церемонії прощання з сенатором Гремом та зустрічі з Трампом, - ЗМІ

Нагадаємо:

Раніше ЗМІ писали, що 22 липня Зеленський говорив зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Видання The New York Times писало, що спецпредставники президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер і Стів Віткофф відвідають Київ та Москву лише за умови, якщо з’явиться щось нове для обговорення. Формальні поїздки "заради фотосесії" виключені.

Переговори щодо припинення війни останніми місяцями стали на паузу. У Росії стверджували, що підтримкою України США зривають "домовленості в Анкориджі" — державний секретар Марко Рубіо заявляв, що насправді жодних домовленостей в Анкориджі укладено не було, натомість там лише "висунули пропозицію".

Читайте також: Зеленський зустрівся із послом США при НАТО Вітакером і генералом Баззардом: обговорили постачання перехоплювачів для Patriot та Drone Deal. ФОТО