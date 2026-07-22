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Зеленський про розмову з Віткоффом та Кушнером: Україна вже давно готова до миру
Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 22 липня.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
Зеленський назвав розмову "хорошою та важливою".
"Розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні Президенту Трампу й Американському народові за незмінну підтримку", — додав президент.
Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ писали, що 22 липня Зеленський говорив зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
- Видання The New York Times писало, що спецпредставники президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер і Стів Віткофф відвідають Київ та Москву лише за умови, якщо з’явиться щось нове для обговорення. Формальні поїздки "заради фотосесії" виключені.
- Переговори щодо припинення війни останніми місяцями стали на паузу. У Росії стверджували, що підтримкою України США зривають "домовленості в Анкориджі" — державний секретар Марко Рубіо заявляв, що насправді жодних домовленостей в Анкориджі укладено не було, натомість там лише "висунули пропозицію".
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