Зеленский о разговоре с Уиткоффом и Кушнером: Украина уже давно готова к миру

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 22 июля состоялся разговор со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

Зеленский назвал разговор "хорошим и важным".

"Беседа о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили. Спасибо Стиву и Джареду за личные усилия ради мира. Благодарны президенту Трампу и американскому народу за неизменную поддержку", — добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский планирует визит в США для участия в церемонии прощания с сенатором Грэмом и встречи с Трампом, - СМИ

Напомним:

Ранее СМИ писали, что 22 июля Зеленский разговаривал со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Издание The New York Times писало, что спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — посетят Киев и Москву только при условии, что появится что-то новое для обсуждения. Формальные поездки "ради фотосессии" исключены.

Переговоры о прекращении войны в последние месяцы приостановились. В России утверждали, что, поддерживая Украину, США срывают "договоренности в Анкоридже" — государственный секретарь Марко Рубио заявлял, что на самом деле никаких договоренностей в Анкоридже заключено не было, а там лишь "выдвинули предложение".

Читайте также: Зеленский встретился с послом США при НАТО Уитакером и генералом Баззардом: обсудили поставки перехватчиков для Patriot и Drone Deal. ФОТО