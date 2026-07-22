Зеленский о разговоре с Уиткоффом и Кушнером: Украина уже давно готова к миру
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 22 июля состоялся разговор со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Детали разговора
Зеленский назвал разговор "хорошим и важным".
"Беседа о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили. Спасибо Стиву и Джареду за личные усилия ради мира. Благодарны президенту Трампу и американскому народу за неизменную поддержку", — добавил президент.
Напомним:
- Ранее СМИ писали, что 22 июля Зеленский разговаривал со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Издание The New York Times писало, что спецпредставители президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — посетят Киев и Москву только при условии, что появится что-то новое для обсуждения. Формальные поездки "ради фотосессии" исключены.
- Переговоры о прекращении войны в последние месяцы приостановились. В России утверждали, что, поддерживая Украину, США срывают "договоренности в Анкоридже" — государственный секретарь Марко Рубио заявлял, что на самом деле никаких договоренностей в Анкоридже заключено не было, а там лишь "выдвинули предложение".
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