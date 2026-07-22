США розслідують ймовірну допомогу Росії Ірану в ударах по об’єктах ЦРУ, - Reuters

Іран від початку війни на Близькому Сході кілька разів атакував об’єкти ЦРУ у Перській затоці за допомогою безпілотників. Аналітики США перевіряють можливу допомогу Росії у цих ударах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Сліди технологій і точні удари

Атаки іранських дронів змусили американських розвідників перевіряти версію про участь Росії. Йдеться про можливу передачу даних про цілі або сучасних технологій безпілотників.

Інсайдери зазначають, що остаточних висновків наразі немає. Водночас увагу привернули ефективність ударів, їхня точність та ширша технічна підтримка Ірану з боку Росії.

"Остаточних висновків щодо можливої участі Росії в цих атаках наразі немає", – повідомили джерела, дотичні до розвідки США.

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Удари по об’єктах і роль дронів

За даними Reuters, у березні були атаковані щонайменше два об’єкти ЦРУ. Один із них розташований у посольстві США в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. Інший об’єкт знаходиться на сході Іраку.

Деякі джерела повідомляють і про інші удари, але подробиці не розкриваються.

За словами західних чиновників, атака в Саудівській Аравії була пов’язана з покращеними версіями іранських дронів Shahed, які могли бути модернізовані за допомогою Росії. Один дрон пошкодив зовнішню частину посольства, інший пролетів усередину і вибухнув. Про жертв або поранених не повідомлялося.

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Також повідомляється, що Росія могла допомогти Ірану підвищити точність дронів Shahed-136, зокрема через надання системи супутникової навігації Kometa-M.

Джерела зазначають, що Москва може бути готовою до подальших дій проти операцій США на тлі спроб Вашингтона завершити війну в Ірані. Окрім цього, у вихідні Іран завдав ракетного удару по авіабазі США в Йорданії, унаслідок чого загинули двоє військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть розширити військову операцію проти Ірану, але стикаються з браком ресурсів. Також американсий президент Дональд Трамп заявив, що за кожну атаку по судну в Ормузькій протоці США знищуватимуть міст чи електростанцію в Ірані.

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