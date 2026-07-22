США вже витратили на війну з Іраном щонайменше $37,5 млрд, - Гегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що на війну проти Ірану США вже витратили щонайменше 37,5 мільярда доларів.

Про це він заявив під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Оцінка витрат від Гегсета

"Війна з Іраном обійшлася Сполученим Штатам у 37,5 млрд дол", - цитують його ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про те, чи зросте вартість операції після завершення перемир'я з Іраном, він зазначив, що озвучена сума включає широкий спектр витрат, запланованих до завершення поточного фінансового року. Серед них, зокрема, є й забезпечення харчування військовослужбовців.

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Водночас, за оцінками експертів, яких опитав CNN, загальна сума витрат США на цей конфлікт буде суттєво більшою. Телеканал нагадав, що ще у березні аналітики підрахували: війна з Іраном коштує американським платникам податків понад 890 мільйонів доларів щодня.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що США можуть розширити військову операцію проти Ірану, але стикаються з браком ресурсів.

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