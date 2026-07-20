США можуть розширити військову операцію проти Ірану, але стикаються з браком ресурсів, - WP

Сполучені Штати можуть готуватися до значного розширення військової кампанії проти Ірану на тлі ескалації конфлікту та взаємних ударів. Водночас американські військові стикаються з низкою серйозних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загострення конфлікту після загибелі американських військових

За даними видання, напруженість між США та Іраном різко зросла після серії атак, унаслідок яких загинули троє американських військовослужбовців.

Зокрема, у п'ятницю Іран завдав удару по американській військовій базі в Йорданії, де загинули двоє військових. Наступного дня ще один американський солдат загинув в Іраку під час контрольованого підриву боєприпасів, що залишилися після збиття іранського безпілотника.

Президент США Дональд Трамп назвав загибель військових "дуже сумною подією" та заявив, що його не турбує можливий вихід Ірану з двостороннього меморандуму про взаєморозуміння.

Пентагон нарощує сили в регіоні

За словами одного зі співрозмовників The Washington Post, США готуються до масштабнішої військової кампанії, а Пентагон уже збільшує кількість бойової авіації на Близькому Сході.

Водночас джерело наголосило, що подальше розширення операції стримують обмежені запаси засобів протиповітряної оборони, далекобійних боєприпасів і труднощі з перекиданням додаткових сил через бойові втрати.

"У нас недостатньо ресурсів, щоб безпечно підтримувати проведення операцій", - цитує видання американського чиновника.

Експерти сумніваються в готовності США до наземної операції

Військові аналітики вважають, що, окрім виснаження запасів озброєння, США наразі не мають достатніх ресурсів для проведення повномасштабної наземної операції на території Ірану.

При цьому Дональд Трамп раніше не виключав можливості такого розвитку подій, що свідчить про збереження різних сценаріїв подальших дій Вашингтона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США дев’яту ніч поспіль завдають ударів по Ірану: під атакою Тебріз і порти на південному сході. ВIДЕО