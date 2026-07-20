США дев’яту ніч поспіль завдають ударів по Ірану: під атакою Тебріз і порти на південному сході. ВIДЕО

Американські військові продовжують операцію проти Ірану. У ніч на 20 липня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про початок нової хвилі ударів, яка стала вже дев'ятою поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральне військове командування США (CENTCOM)

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У CENTCOM заявили, що удари націлені на військові командні центри, об'єкти протиповітряної оборони, системи берегового спостереження, військово-морську інфраструктуру, пускові позиції ракет і безпілотників, а також мережі зв'язку.

За даними американського командування, метою операції є подальше зниження здатності Ірану здійснювати атаки на комерційні судна та цивільних моряків, які проходять через Ормузьку протоку.

Повідомляється про вибухи в Тебрізі

За інформацією іранського телеканалу Press TV, американські збройні сили завдали ударів по місту Тебріз на північному заході країни. У місті зафіксовано серію потужних вибухів.

Під ударом опинилися порти Чабахар і Кетарак

Іранське державне агентство IRNA повідомило, що в порти Чабахар і Кетарак у провінції Сістан і Белуджистан влучили вісім американських ракет.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань, постраждалих або наслідки цих ударів наразі не оприлюднено.

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