У США підтвердили загибель третього військового на тлі конфлікту з Іраном

У Центральному командуванні США повідомили про загибель ще одного американського військового на тлі поновлення обстрілів між США та Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі CENTCOM у соцмережі Х.

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Смертельний вибух на півночі Іраку

Інцидент стався 18 липня на півночі Іраку. Військовий загинув під час контрольованого підриву боєприпасу, який не розірвався та залишився після падіння збитого іранського безпілотника.

"18 липня на півночі Іраку внаслідок контрольованого підриву боєприпасу, що не розірвався, що залишився після падіння збитого іранського безпілотника, загинув американський військовослужбовець", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що ще один військовий отримав поранення. Йому надають медичну допомогу, травма оцінюється як незначна.

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Кількість жертв зростає

У командуванні зазначили, що не розкривають додаткову інформацію про загиблих і зниклих безвісти з поваги до їхніх родин.

Раніше, 17 липня, повідомлялося про загибель двох військових і зникнення ще одного після атаки Ірану. Під час пошуків на місці удару знайшли невідомі останки.

Наразі триває експертиза для підтвердження їхньої належності. Станом на зараз офіційно підтверджено загибель трьох американських військових.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав республіканців додати Іран до санкційного законопроєкту проти Росії, зазначивши, що саме цього хотів покійний сенатор Ліндсі Грем.

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