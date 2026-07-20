В США подтвердили гибель третьего военнослужащего на фоне конфликта с Ираном

В Центральном командовании США сообщили о гибели еще одного американского военнослужащего на фоне возобновления обстрелов между США и Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте CENTCOM в социальной сети Х.

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Смертельный взрыв на севере Ирака

Инцидент произошел 18 июля на севере Ирака. Военный погиб во время контролируемого подрыва боеприпаса, который не разорвался и остался после падения сбитого иранского беспилотника.

"18 июля на севере Ирака в результате контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после падения сбитого иранского беспилотника, погиб американский военнослужащий", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что еще один военный получил ранение. Ему оказывают медицинскую помощь, травма оценивается как незначительная.

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Число жертв растет

В командовании отметили, что не раскрывают дополнительную информацию о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

Ранее, 17 июля, сообщалось о гибели двух военнослужащих и исчезновении еще одного после атаки Ирана. В ходе поисков на месте удара были обнаружены неопознанные останки.

В настоящее время проводится экспертиза для подтверждения их принадлежности. На данный момент официально подтверждена гибель трех американских военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в санкционный законопроект против России, отметив, что именно этого хотел покойный сенатор Линдси Грэм.

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