США нанесли новые удары по Ирану, Тегеран расширил атаки на страны Персидского залива
В ночь на 18 июля Соединённые Штаты продолжили военную операцию против Ирана, нанеся удары по транспортной и энергетической инфраструктуре страны. В ответ Тегеран атаковал ракетами и беспилотниками Катар, Кувейт и Бахрейн, в результате чего пострадали гражданские и военные объекты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство АP.
По данным CENTCOM, американские военные провели уже седьмую подряд ночную серию ударов, направленную на ослабление военного потенциала Ирана.
Одними из главных целей стали автомобильный и железнодорожный мосты вблизи города Бендер-Хамир в провинции Хормозган. По оценкам американской стороны, это должно было нарушить логистику между портом Бендер-Аббас и центральными районами страны.
Также в результате авиаудара была разрушена наблюдательная башня в порту Чабахар. В Тегеране заявили, что она обеспечивала работу гражданского судоходства, тогда как в CENTCOM утверждают, что объект входил в систему морского наблюдения Корпуса стражей исламской революции и использовался для контроля судов в Ормузском проливе.
Иран сообщил о десятках погибших
Иранские власти впервые официально подтвердили поражение энергетической инфраструктуры страны. Министерство энергетики призвало жителей южных провинций экономить электроэнергию из-за перебоев и жары.
По официальным данным Тегерана, в результате последней волны американских ударов погибли не менее 46 человек, еще более 400 получили ранения.
В то же время американская сторона сообщила о еще 13 раненых военнослужащих. Всего с начала боевых действий, по данным США, погибли 14 американских военных, еще 427 были ранены.
Иран атаковал Катар, Кувейт и Бахрейн
В ответ Иран нанес ракетные удары по Катару, где дважды объявляли воздушную тревогу. Осколками сбитых ракет был ранен ребенок.
Также ракеты и беспилотники атаковали Бахрейн и Кувейт. В Кувейте повреждены электростанция и опреснительный комплекс, который обеспечивает большую часть страны питьевой водой. Пожар на объекте уже ликвидирован, ведутся восстановительные работы.
Кроме того, кувейтские власти сообщили о ранении военных после ударов беспилотников по армейским объектам.
Вооруженные силы Иордании заявили, что перехватили три ракеты, выпущенные с территории Ирана.
Взрывы прогремели и в Ираке
Взрывы также произошли в курдском регионе Ирака — в Эрбиле и Сулеймании, где действовала противовоздушная оборона.
По информации источников, удар был нанесен по иранской курдской группировке "Комала". В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек. Официально Иран свою причастность к этому удару не подтвердил.
Напряженность в Ормузском проливе влияет на мировые рынки
Британские военные сообщили об атаке на танкер в Ормузском проливе. Судно получило незначительные повреждения, пострадавших среди экипажа нет. Иран инцидент не комментировал.
На фоне эскалации конфликта цена на нефть превысила $86 за баррель, а количество судов, проходящих через Ормузский пролив, упало до самого низкого уровня за последние три года.
Трамп заявил об успехе военной кампании
Президент США Дональд Трамп в обращении к американцам заявил, что военная кампания развивается успешно и в ближайшее время должна принести результаты.
В то же время в Вашингтоне усиливается политическое давление на администрацию из-за необходимости завершить конфликт и не допустить затяжной войны на Ближнем Востоке после провала переговоров по иранской ядерной программе.
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