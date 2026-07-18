США нанесли новые удары по Ирану, Тегеран расширил атаки на страны Персидского залива

В ночь на 18 июля Соединённые Штаты продолжили военную операцию против Ирана, нанеся удары по транспортной и энергетической инфраструктуре страны. В ответ Тегеран атаковал ракетами и беспилотниками Катар, Кувейт и Бахрейн, в результате чего пострадали гражданские и военные объекты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство АP.

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По данным CENTCOM, американские военные провели уже седьмую подряд ночную серию ударов, направленную на ослабление военного потенциала Ирана.

Одними из главных целей стали автомобильный и железнодорожный мосты вблизи города Бендер-Хамир в провинции Хормозган. По оценкам американской стороны, это должно было нарушить логистику между портом Бендер-Аббас и центральными районами страны.

Также в результате авиаудара была разрушена наблюдательная башня в порту Чабахар. В Тегеране заявили, что она обеспечивала работу гражданского судоходства, тогда как в CENTCOM утверждают, что объект входил в систему морского наблюдения Корпуса стражей исламской революции и использовался для контроля судов в Ормузском проливе.

Иран сообщил о десятках погибших

Иранские власти впервые официально подтвердили поражение энергетической инфраструктуры страны. Министерство энергетики призвало жителей южных провинций экономить электроэнергию из-за перебоев и жары.

По официальным данным Тегерана, в результате последней волны американских ударов погибли не менее 46 человек, еще более 400 получили ранения.

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В то же время американская сторона сообщила о еще 13 раненых военнослужащих. Всего с начала боевых действий, по данным США, погибли 14 американских военных, еще 427 были ранены.

Иран атаковал Катар, Кувейт и Бахрейн

В ответ Иран нанес ракетные удары по Катару, где дважды объявляли воздушную тревогу. Осколками сбитых ракет был ранен ребенок.

Также ракеты и беспилотники атаковали Бахрейн и Кувейт. В Кувейте повреждены электростанция и опреснительный комплекс, который обеспечивает большую часть страны питьевой водой. Пожар на объекте уже ликвидирован, ведутся восстановительные работы.

Кроме того, кувейтские власти сообщили о ранении военных после ударов беспилотников по армейским объектам.

Вооруженные силы Иордании заявили, что перехватили три ракеты, выпущенные с территории Ирана.

Взрывы прогремели и в Ираке

Взрывы также произошли в курдском регионе Ирака — в Эрбиле и Сулеймании, где действовала противовоздушная оборона.

По информации источников, удар был нанесен по иранской курдской группировке "Комала". В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек. Официально Иран свою причастность к этому удару не подтвердил.

Напряженность в Ормузском проливе влияет на мировые рынки

Британские военные сообщили об атаке на танкер в Ормузском проливе. Судно получило незначительные повреждения, пострадавших среди экипажа нет. Иран инцидент не комментировал.

На фоне эскалации конфликта цена на нефть превысила $86 за баррель, а количество судов, проходящих через Ормузский пролив, упало до самого низкого уровня за последние три года.

Трамп заявил об успехе военной кампании

Президент США Дональд Трамп в обращении к американцам заявил, что военная кампания развивается успешно и в ближайшее время должна принести результаты.

В то же время в Вашингтоне усиливается политическое давление на администрацию из-за необходимости завершить конфликт и не допустить затяжной войны на Ближнем Востоке после провала переговоров по иранской ядерной программе.

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