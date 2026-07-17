Ціна на нафту зростає на тлі посилення бойових дій між США та Іраном

17 липня ціни на нафту зросли після того, як США та Іран посилили взаємні атаки у Перській затоці, що майже заблокувало постачання з регіону.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Тегеран звернувся до військової організації хуситів із закликом бути готовими до перекриття експортного маршруту через Червоне море.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 70 центів, або приблизно на 0,83%, до $84,93 за барель станом на 03:12 за Гринвічем

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 81 цент, або 1,03%, до $79,76 за барель, відігравши втрати попередньої сесії.

Обидва еталонні контракти цього тижня додали майже 12%.

"Імовірність того, що Червоне море може перетворитися ще на одну ключову зону перебоїв із постачанням, посилює невизначеність щодо глобального нафтового ринку", ‒ заявив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

За його словами, "сценарій подвійного ризику" означає, що вартість обох еталонних сортів уже враховує додаткову геополітичну премію.

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Нагадаємо, 16 липня американські військові завдали нових ударів по території Ірану. Атака відбулася на п’ятий день після різкого скорочення судноплавства через Ормузьку протоку.

Днем раніше, 15 липня, Сполучені Штати запровадили санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, яких у Вашингтоні вважають причетними до постачання зброї Ірану.

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