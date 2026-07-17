США завдали нових ударів по Ірану, - CENTCOM
США відновили удари по Ірану після загострення ситуації навколо Ормузької протоки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Центрального командування США та повідомленнях міжнародних агентств.
Удари США і скорочення судноплавства
16 липня американські військові завдали нових ударів по території Ірану. Це сталося на п’ятий день після різкого зменшення обсягів судноплавства в Ормузькій протоці.
За даними Центрального командування США, атаки почалися о 14:00 за східним часом. Основною метою операції названо подальше послаблення військового потенціалу Ірану.
Відповідь Ірану і нові загрози
Іран відповів на попередні дії США ударами по американських базах у Кувейті та Йорданії. У Кувейті повідомили про вибухи, які сталися під час перехоплення повітряних цілей системами протиповітряної оборони.
Тегеран не демонструє наміру відступати попри попередження президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по енергетичній інфраструктурі та мостах, якщо протока залишатиметься закритою.
"Доки США не приймуть іранську правову систему, ця протока залишатиметься закритою", — заявив речник іранської армії.
Нагадаємо, Іран звернувся до єменських хуситів із проханням бути готовими закрити нафтовий маршрут через Червоне море.
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