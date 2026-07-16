Ціни на нафту дещо знизилися, оскільки трейдери оцінюють фактичні перебої у постачанні з Близького Сходу
16 липня ціни на нафту дещо знизилися, оскільки учасники ринку фіксували прибуток і оцінювали ризики, пов'язані з новою хвилею ударів США по іранських військових об'єктах.
Про це повідомляє Reuters.
Після початкового зростання четверту торгову сесію поспіль ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 04:35 за Гринвічем подешевшали на 24 центи, або 0,28%, до $84,95 за барель.
Водночас ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 15 центів, або 0,19%, до $79,45 за барель.
"Геополітичні ризики й надалі підтримують нафтовий ринок, однак після стрімкого зростання трейдери зайняли вичікувальну позицію. Фокус змістився із самої загрози на те, чи виникнуть реальні перебої в постачанні нафти та якою буде реакція США й Ірану в найближчі дні", ‒ пояснила старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Аналітики Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent може перевищити $110 у четвертому кварталі, якщо відновлення експорту з країн Перської затоки й надалі затримуватиметься. Водночас до кінця року ціна може знизитися до $60, якщо напруженість послабиться, а видобуток відновиться швидше, ніж очікувалося.
"Попри те, що сусідні країни продовжують посередницькі зусилля, а ймовірність повномасштабної війни залишається низькою, ціна на нафту WTI все ще може зрости до $85-87 залежно від подальшого розвитку конфлікту", ‒ зазначив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.
Нагадаємо, 15 липня американські військові завдали двох нових серій ударів по військових об'єктах Ірану, заявивши, що операція спрямована на обмеження можливостей Тегерана створювати загрозу для цивільного судноплавства в Ормузькій протоці.
Водночас президент Дональд Трамп заявив, що американські сили вже досягли основних цілей військової операції проти Ірану. Також він підкреслив, що найближчими днями удари США не лише триватимуть, а й будуть інтенсифіковані, щоб спонукати Тегеран повернутися до переговорів.
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