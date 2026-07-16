Ціни на нафту дещо знизилися, оскільки трейдери оцінюють фактичні перебої у постачанні з Близького Сходу

16 липня ціни на нафту дещо знизилися, оскільки учасники ринку фіксували прибуток і оцінювали ризики, пов'язані з новою хвилею ударів США по іранських військових об'єктах.

Про це повідомляє Reuters.

Після початкового зростання четверту торгову сесію поспіль ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 04:35 за Гринвічем подешевшали на 24 центи, або 0,28%, до $84,95 за барель.

Водночас ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 15 центів, або 0,19%, до $79,45 за барель.

"Геополітичні ризики й надалі підтримують нафтовий ринок, однак після стрімкого зростання трейдери зайняли вичікувальну позицію. Фокус змістився із самої загрози на те, чи виникнуть реальні перебої в постачанні нафти та якою буде реакція США й Ірану в найближчі дні", ‒ пояснила старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent може перевищити $110 у четвертому кварталі, якщо відновлення експорту з країн Перської затоки й надалі затримуватиметься. Водночас до кінця року ціна може знизитися до $60, якщо напруженість послабиться, а видобуток відновиться швидше, ніж очікувалося.

"Попри те, що сусідні країни продовжують посередницькі зусилля, а ймовірність повномасштабної війни залишається низькою, ціна на нафту WTI все ще може зрости до $85-87 залежно від подальшого розвитку конфлікту", ‒ зазначив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.

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Нагадаємо, 15 липня американські військові завдали двох нових серій ударів по військових об'єктах Ірану, заявивши, що операція спрямована на обмеження можливостей Тегерана створювати загрозу для цивільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що американські сили вже досягли основних цілей військової операції проти Ірану. Також він підкреслив, що найближчими днями удари США не лише триватимуть, а й будуть інтенсифіковані, щоб спонукати Тегеран повернутися до переговорів.

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