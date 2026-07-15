США посилять удари по Ірану, доки Тегеран не повернеться до переговорів, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже виконали ключові завдання військової операції проти Ірану. Водночас він наголосив, що найближчими днями американські удари не припиняться, а навпаки - будуть посилені, щоб змусити Тегеран відновити переговорний процес.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Основних цілей операції проти Ірану вже досягнуто

Під час спілкування з журналістами президента США запитали, чи можуть самі лише авіаудари забезпечити виконання ключових завдань операції. Йшлося про послаблення військових можливостей Ірану, гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, а також недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

"Я думаю, що вони (цілі операції. - Ред.) зараз досягнуті", - відповів Трамп.

Як стверджує лідер США, якби вже зараз американські війська припинили бойові дії, то Ірану знадобилося б не менш як 20 років на відновлення військових ресурсів.

Читайте: Іран атакував американські бази в Кувейті та Бахрейні: "Меморандум зі США більше не діє"

США не припинять удари без відновлення переговорів із Тегерано

Втім Сполучені Штати продовжать завдавати ударів, доки іранський режим не погодиться поновити переговори.

"Ми будемо бити по них сьогодні, завтра, післязавтра і наступного тижня. Умовою для припинення ударів є повернення Тегерана за стіл переговорів", - заявив Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати готові посилити удари, і найближчими днями атаки ставатимуть усе більш руйнівними.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що США завдали ударів по понад 100 об’єктах на території Ірану після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Серед уражених цілей - пускові установки ракет і дронів, склади боєприпасів, а також обладнання зв’язку.

Також читайте: Трамп пояснив нові правила проходу через Ормузьку протоку