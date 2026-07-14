Іран атакував американські бази в Кувейті та Бахрейні: "Меморандум зі США більше не діє"

Заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Тегеран більше не зобовʼязаний дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння зі США, який більше не є чинним.

Його заяву цитує Al Jazeera, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Тегерану

"Америка не лише порушила меморандум про взаєморозуміння, а й ліквідувала його. Невиконання одного з пунктів було достатньо, щоб зруйнувати весь меморандум про взаєморозуміння, і тепер Америка порушила всі свої зобовʼязання", — заявив Гарібабаді.

Він повідомив, що країна "наразі не має жодних зобов'язань, зокрема щодо Ормузької протоки", бо основною умовою досягнення миру між Іраном та США було "припинення вогню по Ірану та Лівану", чого не відбулося.

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Гарібабаді також заявив, що Іран має намір "у воєнний час повністю контролювати Ормузьку протоку" з міркувань безпеки.

Заява іранського посадовця пролунала незабаром після того, як США відновили блокаду Ормузької протоки. Трамп до цього заявив, що блокада поширюється лише на іранські судна, а всі інші матимуть "справедливий та відкритий" доступ до протоки.

Удари Ірану та відповідь США

У КВІР вже повідомили про удари по ангарах для зберігання зброї в Бахрейні та злітно-посадкових майданчиках для американських безпілотників у Кувейті.

Незабаром після цього на півдні Ірану в місті Ахваз пролунали вибухи.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що військові активізували удари по Ірану.

У дописі в соцмережі X там зазначили, що американські сили "розпочали чергову серію ударів по Ірану, щоб і надалі послаблювати іранські можливості, які використовуються для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці".

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