Иран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне: "Меморандум с США больше не действует"

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не обязан соблюдать меморандум о взаимопонимании с США, который утратил силу.

Его заявление цитирует Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Тегерана

"Америка не только нарушила меморандум о взаимопонимании, но и аннулировала его. Невыполнения одного из пунктов было достаточно, чтобы разрушить весь меморандум о взаимопонимании, и теперь Америка нарушила все свои обязательства", — заявил Гарибабади.

Он сообщил, что страна "в настоящее время не имеет никаких обязательств, в частности в отношении Ормузского пролива", поскольку основным условием достижения мира между Ираном и США было "прекращение огня по Ирану и Ливану", чего не произошло.

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Гарибабади также заявил, что Иран намерен "в военное время полностью контролировать Ормузский пролив" из соображений безопасности.

Заявление иранского чиновника прозвучало вскоре после того, как США возобновили блокаду Ормузского пролива. Трамп до этого заявил, что блокада распространяется только на иранские суда, а все остальные будут иметь "справедливый и открытый" доступ к проливу.

Удары Ирана и ответ США

В КВИР уже сообщили об ударах по ангарам для хранения оружия в Бахрейне и взлетно-посадочным площадкам для американских беспилотников в Кувейте.

Вскоре после этого на юге Ирана в городе Ахваз раздались взрывы.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что военные активизировали удары по Ирану.

В сообщении в соцсети X там отметили, что американские силы "начали очередную серию ударов по Ирану, чтобы и в дальнейшем ослаблять иранские возможности, используемые для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе".

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