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Новости Операция США против Ирана
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США третью ночь подряд наносят удары по Ирану, - CENTCOM

Удары США по Ирану

США третью ночь подряд наносят удары по территории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования США.

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Удары по Ирану

В CENTCOM отметили, что атаки направлены на ослабление иранских сил. Также их цель - помешать Ирану совершать нападения на гражданские и коммерческие суда в Ормузском проливе.

Накануне СМИ сообщали, что США нанесли удары по более чем 100 объектам на территории Ирана после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных целей - пусковые установки ракет и дронов, склады боеприпасов, а также оборудование связи.

Читайте также: США возьмут под контроль Ормузский пролив и будут его охранять, но не бесплатно, - Трамп

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Иран (3044) США (29686) Ормузский пролив (182)
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Топ комментарии
+3
Вони могли б давно придушити Іран. Але ж так гарно мати свого скаженого пса...

Ніхто ж не думав, що цей пес може кидатися на них.

Он Оман, Катар - сьогодні отримують ракети та шахеди на свою макітру, а завтра їдуть на похорон верховного уйобка Ірану.
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14.07.2026 01:25 Ответить
+2
Арабські бариги вже давно могли б деверсифікувати шляхи транспортуваня нафти і не користуватись тією протокою, нє - жаба давить...
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14.07.2026 01:18 Ответить
+2
Право сили, це так називається. Забудьте про договори та угоди. Тільки ракети мають юридичну силу в нинішніх часах, закінчиться все ядеркою, але бакс тоді помре, вірніше він буде не вартий того паперу на якому намальований... Лише коли зафіксується новий перерозподіл світу, тоді буде мир та злагода, але зара світ йде до війни ракет та дронів, спокійно не буде ніде. Зима буде холодною, Європа має найнижчі запаси газу, більшість Європи не зазнає проблем, але залежні країни, такі як Польща, Німеччина, Словакія, Угорщина, Болгарія, Молдова та ще деякі наближені до сходу будуть в дефіциті цього палива. Нажаль війна для Трампа єдиний шлях лишатися у владі, він уподобується диктаторам, причому не сильно ховаючи це від громадськості. Тому запасайтесь розумом і не чекайте апокаліпсису, він вже настав. Бережіть себе! У цій грі ще толком не сказав слово Китай, який на піку своєї індустріалізації і по суті перевиробництвом товарів широкого вжитку, він змушений буде перейти на військові рейки і буде виготовляти зброю, щоб її продавати, але Китай дуже старіє і через великі обмеження щодо народжуваності тепер має дуже низькі демографічні показники... а кормити понад мільярдне населення треба і в надвеликих розмірах, але чому Захід має це робити? Тому війни неминучі, в тому числі і в доволі богатих країнах Європи, навряд це буде Німеччина чи Франція, але Польща цілком ймовірно, тим паче що там є політичні настрої щодо перегляду історії, а значить буде війна.
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14.07.2026 01:35 Ответить

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