США третью ночь подряд наносят удары по Ирану, - CENTCOM
США третью ночь подряд наносят удары по территории Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования США.
Удары по Ирану
В CENTCOM отметили, что атаки направлены на ослабление иранских сил. Также их цель - помешать Ирану совершать нападения на гражданские и коммерческие суда в Ормузском проливе.
Накануне СМИ сообщали, что США нанесли удары по более чем 100 объектам на территории Ирана после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных целей - пусковые установки ракет и дронов, склады боеприпасов, а также оборудование связи.
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Ніхто ж не думав, що цей пес може кидатися на них.
Он Оман, Катар - сьогодні отримують ракети та шахеди на свою макітру, а завтра їдуть на похорон верховного уйобка Ірану.