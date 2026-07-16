США завдали нових ударів по військових об’єктах Ірану, - CENTCOM

Американські військові 15 липня здійснили дві хвилі ударів по військових об'єктах Ірану, заявивши, що метою операції є послаблення можливостей Тегерана загрожувати цивільному судноплавству в Ормузькій протоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

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За даними командування, під удари потрапили командні центри, позиції протиповітряної оборони, ракетні та безпілотні комплекси, а також прибережні об'єкти спостереження, зокрема в районі Бандар-Аббаса.

У CENTCOM заявили, що метою ударів є зниження військових можливостей Ірану, які можуть використовуватися для загроз цивільному судноплавству в Перській затоці.

Перша хвиля ударів

Перша атака тривала близько 90 хвилин — із 13:00 до 14:30 за київським часом. За даними Центрального командування ЗС США (CENTCOM), американські війська уразили системи берегової оборони, а також місця зберігання і запуску крилатих ракет на острові Великий Томб.

У командуванні заявили, що ці удари ще більше обмежили можливості Ірану атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці.

Друга хвиля ударів

Того ж дня США розпочали другу серію атак, яка тривала з 23:00 15 липня до 04:00 16 липня за київським часом.

Під удари потрапили командні центри, позиції ППО, ракетні та безпілотні комплекси, а також об'єкти берегового спостереження. Зокрема, атаки були спрямовані на подальше обмеження військових можливостей Ірану для загроз цивільному судноплавству.

Удар по танкеру

Під час операції американські сили також вивели з ладу порожній нафтовий танкер M/T Belma під прапором Кюрасао, який, за твердженням CENTCOM, прямував до іранського острова Харг та проігнорував численні попередження про блокаду.

За інформацією командування, американський літак завдав удару ракетами Hellfire по димовій трубі судна, після чого танкер припинив рух у бік Ірану.

У CENTCOM наголосили, що блокада іранських портів триває.

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