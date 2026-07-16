США нанесли новые удары по военным объектам Ирана, - CENTCOM

15 июля американские военные нанесли две серии ударов по военным объектам Ирана, заявив, что целью операции является ослабление способности Тегерана угрожать гражданскому судоходству в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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По данным командования, под удары попали командные центры, позиции противовоздушной обороны, ракетные и беспилотные комплексы, а также прибрежные объекты наблюдения, в частности в районе Бандар-Аббаса.

В CENTCOM заявили, что целью ударов является снижение военных возможностей Ирана, которые могут использоваться для угроз гражданскому судоходству в Персидском заливе.

Первая волна ударов

Первая атака длилась около 90 минут - с 13:00 до 14:30 по киевскому времени. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские войска поразили системы береговой обороны, а также места хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб.

В командовании заявили, что эти удары ещё больше ограничили возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

Вторая волна ударов

В тот же день США начали вторую серию атак, которая длилась с 23:00 15 июля до 04:00 16 июля по киевскому времени.

Под удары попали командные центры, позиции ПВО, ракетные и беспилотные комплексы, а также объекты берегового наблюдения. В частности, атаки были направлены на дальнейшее ограничение военных возможностей Ирана, представляющих угрозу для гражданского судоходства.

Удар по танкеру

В ходе операции американские силы также вывели из строя пустой нефтяной танкер M/T Belma под флагом Кюрасао, который, по утверждению CENTCOM, направлялся к иранскому острову Харг и проигнорировал многочисленные предупреждения о блокаде.

По информации командования, американский самолет нанес удар ракетами Hellfire по дымовой трубе судна, после чего танкер прекратил движение в сторону Ирана.

В CENTCOM подчеркнули, что блокада иранских портов продолжается.

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