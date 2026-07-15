США будут усиливать удары по Ирану, пока Тегеран не вернется к переговорам, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выполнили ключевые задачи военной операции против Ирана. В то же время он подчеркнул, что в ближайшие дни американские удары не прекратятся, а наоборот - будут усилены, чтобы заставить Тегеран возобновить переговорный процесс.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Основные цели операции против Ирана уже достигнуты

Во время общения с журналистами президента США спросили, могут ли одни только авиаудары обеспечить выполнение ключевых задач операции. Речь шла об ослаблении военного потенциала Ирана, обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также о недопущении создания Тегераном ядерного оружия.

"Я думаю, что они (цели операции. - Ред.) сейчас достигнуты", - ответил Трамп.

Как утверждает лидер США, если бы уже сейчас американские войска прекратили боевые действия, то Ирану понадобилось бы не менее 20 лет на восстановление военных ресурсов.

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США не прекратят удары без возобновления переговоров с Тегераном

Впрочем, Соединенные Штаты продолжат наносить удары, пока иранский режим не согласится возобновить переговоры.

"Мы будем наносить по ним удары сегодня, завтра, послезавтра и на следующей неделе. Условием для прекращения ударов является возвращение Тегерана за стол переговоров", - заявил Трамп.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовы усилить удары, и в ближайшие дни атаки будут становиться все более разрушительными.

Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что США нанесли удары по более чем 100 объектам на территории Ирана после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных целей - пусковые установки ракет и дронов, склады боеприпасов, а также оборудование связи.

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