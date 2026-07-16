Іран пригрозив заблокувати ще один ключовий у світі нафтовий маршрут, - Reuters

Іран звернувся до єменських хуситів із проханням бути готовими закрити нафтовий маршрут через Червоне море.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агенції Reuters.

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Підготовка до блокування морського маршруту

За даними джерел, таку ідею обговорювали у керівництві Ірану. Повідомлення передали союзникам серед хуситів. Про це розповіли два іранські високопосадовці та одне регіональне джерело.

Хуситів нещодавно поінформували про запит Тегерана. Деталі передачі цієї інформації не уточнюються. Також невідомо, чи це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про можливий удар по іранській енергетичній інфраструктурі.

Міністерство закордонних справ Ірану та представники хуситів не надали коментарів на запит журналістів.

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Ризики для енергетики та нове загострення

Reuters пише, що неподалік протоки Баб-ель-Мандеб розгорнуті ракети та безпілотники. Вони чекають наказу для початку блокування.

Загроза Червоному морю може серйозно вплинути на світову енергетику. Ситуація ускладнюється тим, що Ормузька протока вже закрита. Це може порушити два ключові маршрути експорту нафти.

За словами джерел, рішення про закриття протоки контролюватимуть представники Корпусу вартових ісламської революції, які вже перебувають у Ємені.

Американські військові 15 липня здійснили дві хвилі ударів по військових об'єктах Ірану, заявивши, що метою операції є послаблення можливостей Тегерана загрожувати цивільному судноплавству в Ормузькій протоці.

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