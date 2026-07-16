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Новини Операція США проти Ірану
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Іран пригрозив заблокувати ще один ключовий у світі нафтовий маршрут, - Reuters

Тегеран передав хуситам сигнал про можливе перекриття ще одного нафтового маршруту

Іран звернувся до єменських хуситів із проханням бути готовими закрити нафтовий маршрут через Червоне море.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агенції Reuters.

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Підготовка до блокування морського маршруту

За даними джерел, таку ідею обговорювали у керівництві Ірану. Повідомлення передали союзникам серед хуситів. Про це розповіли два іранські високопосадовці та одне регіональне джерело.

Хуситів нещодавно поінформували про запит Тегерана. Деталі передачі цієї інформації не уточнюються. Також невідомо, чи це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про можливий удар по іранській енергетичній інфраструктурі.

Міністерство закордонних справ Ірану та представники хуситів не надали коментарів на запит журналістів.

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Ризики для енергетики та нове загострення

Reuters пише, що неподалік протоки Баб-ель-Мандеб розгорнуті ракети та безпілотники. Вони чекають наказу для початку блокування.

Загроза Червоному морю може серйозно вплинути на світову енергетику. Ситуація ускладнюється тим, що Ормузька протока вже закрита. Це може порушити два ключові маршрути експорту нафти.

За словами джерел, рішення про закриття протоки контролюватимуть представники Корпусу вартових ісламської революції, які вже перебувають у Ємені.

Американські військові 15 липня здійснили дві хвилі ударів по військових об'єктах Ірану, заявивши, що метою операції є послаблення можливостей Тегерана загрожувати цивільному судноплавству в Ормузькій протоці.

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Автор: 

Іран (3605) США (26948)
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Топ коментарі
+8
Це все прискорить цивілізаційний відхід від нафти як джерела енергії. Колись наші потомки будуть дивуватися як взагалі щось таке шкідливе можна було використовувати.
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16.07.2026 20:16 Відповісти
+7
Прийдеться тоді воювати по дорослому. З релігійними фанатиками напівмірами не справитись. Гралися в гуманізм і демократію і отримали величезні проблеми.
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16.07.2026 20:29 Відповісти
+5
Експерти попереджають, що цей крок може спровокувати безпрецедентну глобальну енергетичну кризу. Очікується, що ціни на нафту у такому разі здатні миттєво підскочити до понад 200 доларів за барель. https://lb.ua/world/2026/07/16/752456_iran_doruchiv_husitam_perekriti.html

Ситуація є критичною для Ер-Ріяда, оскільки після закриття Ормузької протоки Саудівська Аравія перенаправила близько 70% свого експорту нафти саме через трубопроводи до портів Червоного моря. Будь-які атаки хуситів повністю паралізують цей альтернативний шлях.
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16.07.2026 20:20 Відповісти

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