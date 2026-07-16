Иран пригрозил заблокировать еще один ключевой в мире нефтяной маршрут, — Reuters

Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подготовка к блокированию морского маршрута

По данным источников, такую идею обсуждали в руководстве Ирана. Сообщение передали союзникам среди хуситов. Об этом рассказали два иранских высокопоставленных чиновника и один региональный источник.

Хуситов недавно проинформировали о запросе Тегерана. Детали передачи этой информации не уточняются. Также неизвестно, произошло ли это после заявления президента США Дональда Трампа о возможном ударе по иранской энергетической инфраструктуре.

Министерство иностранных дел Ирана и представители хуситов не дали комментариев на запрос журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США усилят удары по Ирану, пока Тегеран не вернется к переговорам, — Трамп

Риски для энергетики и новая эскалация

Reuters пишет, что недалеко от пролива Баб-эль-Мандеб развернуты ракеты и беспилотники. Они ждут приказа для начала блокады.

Угроза Красному морю может серьезно повлиять на мировую энергетику. Ситуация осложняется тем, что Ормузский пролив уже закрыт. Это может нарушить два ключевых маршрута экспорта нефти.

По словам источников, решение о закрытии пролива будут контролировать представители Корпуса стражей исламской революции, которые уже находятся в Йемене.

Американские военные 15 июля нанесли две волны ударов по военным объектам Ирана, заявив, что целью операции является ослабление возможностей Тегерана угрожать гражданскому судоходству в Ормузском проливе.

Читайте также: США ввели санкции против ряда лиц и компаний, причастных к поставкам оружия Ирану: среди них есть и россияне