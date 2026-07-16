США ввели санкции против ряда лиц и компаний, причастных к поставкам оружия Ирану: среди них есть и россияне
В среду, 15 июля, США ввели санкции против ряда лиц и компаний, которых Вашингтон считает причастными к поставкам оружия Ирану.
Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), передает Цензор.НЕТ.
Кто в списке?
В Минфине США заявили, что ограничения введены в рамках мер против сети, которая, по версии Вашингтона, занималась поставками вооружений иранским войскам.
В частности, под санкции попали граждане России Вадим Дружбин и Мария Селина, а также московская компания Avratek.
Кроме того, ограничительные меры введены в отношении граждан Ирана и Италии Бехруза Намази и Дунии Эттаиб, иранской компании Nika Jet Company и нигерийской Vanguard Tactical Supply.
Что предусматривают ограничения?
Введенные санкции предусматривают блокировку активов в юрисдикции США и запрет для американских физических и юридических лиц вести какие-либо финансовые или коммерческие операции с фигурантами санкционного списка.
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