США ввели санкции против ряда лиц и компаний, причастных к поставкам оружия Ирану: среди них есть и россияне

В среду, 15 июля, США ввели санкции против ряда лиц и компаний, которых Вашингтон считает причастными к поставкам оружия Ирану.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), передает Цензор.НЕТ.

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Кто в списке?

В Минфине США заявили, что ограничения введены в рамках мер против сети, которая, по версии Вашингтона, занималась поставками вооружений иранским войскам.

В частности, под санкции попали граждане России Вадим Дружбин и Мария Селина, а также московская компания Avratek.

Кроме того, ограничительные меры введены в отношении граждан Ирана и Италии Бехруза Намази и Дунии Эттаиб, иранской компании Nika Jet Company и нигерийской Vanguard Tactical Supply.

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Что предусматривают ограничения?

Введенные санкции предусматривают блокировку активов в юрисдикции США и запрет для американских физических и юридических лиц вести какие-либо финансовые или коммерческие операции с фигурантами санкционного списка.

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