США ввели санкции против структур, связанных с торговлей иранской нефтью

Государственный департамент и Министерство финансов США ввели новые санкции против структур, связанных с торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Томми Пиготт, передает Цензор.НЕТ.

Санкции против торговцев иранской нефтью

Санкции направлены против нескольких организаций, физического лица и судна, вовлеченных в схемы поставок иранской нефти.

В частности, ограничения введены против китайского оператора нефтетерминала Qingdao Haiye Oil Terminal, который, по данным США, импортировал десятки миллионов баррелей иранской нефти в обход санкций.

Также в заявлении говорится, что компания способствовала схемам обхода ограничений, в частности через перегрузку нефти между судами в открытом море и другие методы скрытой транспортировки, что, по оценке США, создавало риски для коммерческого судоходства.

Отдельно Министерство финансов США ввело санкции против иранской финансовой инфраструктуры, включая три валютно-обменные компании, связанные с этими лицами и фирмами.

"Эти обменные компании ежегодно обрабатывают миллиарды долларов и обеспечивают конвертацию доходов от экспорта нефти для правительства Ирана и связанных с ним сетей в регионе", — говорится в заявлении.

В Госдепе добавили, что введенные ограничения "лишают Иран возможности финансировать терроризм и своих прокси, разрабатывать оружие и угрожать региону".

Санкции против теневой банковской системы

Напомним, что правительство США 28 апреля ввело новый пакет санкций против лиц и компаний, связанных с теневой банковской системой Ирана.

