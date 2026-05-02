США ввели санкции против структур, связанных с торговлей иранской нефтью
Государственный департамент и Министерство финансов США ввели новые санкции против структур, связанных с торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Томми Пиготт, передает Цензор.НЕТ.
Санкции против торговцев иранской нефтью
Санкции направлены против нескольких организаций, физического лица и судна, вовлеченных в схемы поставок иранской нефти.
В частности, ограничения введены против китайского оператора нефтетерминала Qingdao Haiye Oil Terminal, который, по данным США, импортировал десятки миллионов баррелей иранской нефти в обход санкций.
Также в заявлении говорится, что компания способствовала схемам обхода ограничений, в частности через перегрузку нефти между судами в открытом море и другие методы скрытой транспортировки, что, по оценке США, создавало риски для коммерческого судоходства.
Отдельно Министерство финансов США ввело санкции против иранской финансовой инфраструктуры, включая три валютно-обменные компании, связанные с этими лицами и фирмами.
"Эти обменные компании ежегодно обрабатывают миллиарды долларов и обеспечивают конвертацию доходов от экспорта нефти для правительства Ирана и связанных с ним сетей в регионе", — говорится в заявлении.
В Госдепе добавили, что введенные ограничения "лишают Иран возможности финансировать терроризм и своих прокси, разрабатывать оружие и угрожать региону".
Санкции против теневой банковской системы
Напомним, что правительство США 28 апреля ввело новый пакет санкций против лиц и компаний, связанных с теневой банковской системой Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль