США запровадили санкції проти структур, пов’язаних з торгівлею іранською нафтою

Державний департамент та Міністерство фінансів США запровадили нові санкції проти структур, пов’язаних із торгівлею іранською нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.

Про це повідомив речник Держдепу США Томмі Піготт, передає Цензор.НЕТ.

Санкції проти торговців іранської нафти

Санкції спрямовано проти кількох організацій, фізичної особи та судна, залучених до схем постачання іранської нафти.

Зокрема, обмеження запроваджено проти китайського оператора нафтотермінала Qingdao Haiye Oil Terminal, який, за даними США, імпортував десятки мільйонів барелів іранської нафти в обхід санкцій.

Також у заяві йдеться, що компанія сприяла схемам обходу обмежень, зокрема через перевантаження нафти між суднами у відкритому морі та інші методи прихованого транспортування, що, за оцінкою США, створювало ризики для комерційного судноплавства.

Окремо Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранської фінансової інфраструктури, включно з трьома валютними обмінними компаніями, пов’язаними з цими особами та фірмами.

"Ці обмінні компанії щороку обробляють мільярди доларів і забезпечують конвертацію доходів від експорту нафти для уряду Ірану й пов’язаних із ним мереж у регіоні", - сказано у заяві.

У Держдепі додали, що запроваджені обмеження "позбавляють Іран можливості фінансувати тероризм і своїх проксі, розробляти зброю і загрожувати регіону".

Санкції проти тіньової банківської системи

Нагадаємо, що уряд США 28 квітня запровадив новий пакет санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану.

