США запровадили санкції проти низки людей та компаній, причетних до постачання зброї Ірану: серед них і росіяни
У середу, 15 липня, США запровадили санкції проти низки осіб та компаній, яких Вашингтон вважає причетними до постачань зброї Ірану.
Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ.
Хто в переліку?
У Мінфіні США заявили, що обмеження застосовано в межах заходів проти мережі, яка, за версією Вашингтона, займалася поставками озброєнь іранським військам.
Так, під санкції потрапили громадяни Росії Вадим Дружбін та Марія Селіна, а також московська компанія Avratek.
Крім того, обмежувальні заходи запровадили проти громадян Ірану та Італії Бехруза Намазі й Дунії Еттаїб, іранської компанії Nika Jet Company та нігерійської Vanguard Tactical Supply.
Що передбачають обмеження?
Запроваджені санкції передбачають блокування активів у юрисдикції США та заборону для американських фізичних і юридичних осіб вести будь-які фінансові чи комерційні операції з фігурантами санкційного списку.
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