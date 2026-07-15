США запровадили санкції проти низки людей та компаній, причетних до постачання зброї Ірану: серед них і росіяни

У середу, 15 липня, США запровадили санкції проти низки осіб та компаній, яких Вашингтон вважає причетними до постачань зброї Ірану.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто в переліку?

У Мінфіні США заявили, що обмеження застосовано в межах заходів проти мережі, яка, за версією Вашингтона, займалася поставками озброєнь іранським військам.

Так, під санкції потрапили громадяни Росії Вадим Дружбін та Марія Селіна, а також московська компанія Avratek.

Крім того, обмежувальні заходи запровадили проти громадян Ірану та Італії Бехруза Намазі й Дунії Еттаїб, іранської компанії Nika Jet Company та нігерійської Vanguard Tactical Supply.

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Що передбачають обмеження?

Запроваджені санкції передбачають блокування активів у юрисдикції США та заборону для американських фізичних і юридичних осіб вести будь-які фінансові чи комерційні операції з фігурантами санкційного списку.

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