США завдали нових ударів по Ірану, Тегеран розширив атаки на країни Перської затоки

Сполучені Штати в ніч на 18 липня продовжили військову операцію проти Ірану, завдавши ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі країни. У відповідь Тегеран атакував ракетами та безпілотниками Катар, Кувейт і Бахрейн, унаслідок чого постраждали цивільні та військові об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило АP.

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За даними CENTCOM, американські військові провели вже сьому поспіль нічну серію ударів, спрямовану на послаблення військового потенціалу Ірану.

Одними з головних цілей стали автомобільний і залізничний мости поблизу міста Бендер-Хамір у провінції Хормозган. За оцінками американської сторони, це мало порушити логістику між портом Бендер-Аббас та центральними районами країни.

Також авіаударом було зруйновано вежу спостереження в порту Чабахар. У Тегерані заявили, що вона забезпечувала роботу цивільного судноплавства, тоді як у CENTCOM стверджують, що об'єкт входив до системи морського спостереження Корпусу вартових ісламської революції та використовувався для контролю суден в Ормузькій протоці.

Іран повідомив про десятки загиблих

Іранська влада вперше офіційно підтвердила ураження енергетичної інфраструктури країни. Міністерство енергетики закликало жителів південних провінцій економити електроенергію через перебої та спеку.

За офіційними даними Тегерана, внаслідок останньої хвилі американських ударів загинули щонайменше 46 людей, ще понад 400 дістали поранення.

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Водночас американська сторона повідомила про ще 13 поранених військовослужбовців. Загалом із початку бойових дій, за даними США, загинули 14 американських військових, ще 427 були поранені.

Іран атакував Катар, Кувейт і Бахрейн

У відповідь Іран завдав ракетних ударів по Катару, де двічі оголошували повітряну тривогу. Уламками збитих ракет було поранено дитину.

Також ракети та безпілотники атакували Бахрейн і Кувейт. У Кувейті пошкоджено електростанцію та опріснювальний комплекс, який забезпечує більшу частину країни питною водою. Пожежу на об'єкті вже ліквідували, тривають відновлювальні роботи.

Крім того, кувейтська влада повідомила про поранення військових після ударів безпілотників по армійських об'єктах.

Збройні сили Йорданії заявили, що перехопили три ракети, випущені з території Ірану.

Вибухи пролунали і в Іраку

Вибухи також сталися в курдському регіоні Іраку — в Ербілі та Сулейманії, де працювала протиповітряна оборона.

За інформацією джерел, удар було завдано по іранському курдському угрупованню "Комала". Внаслідок атаки загинули щонайменше дев'ятеро людей. Офіційно Іран свою причетність до цього удару не підтвердив.

Напруженість в Ормузькій протоці впливає на світові ринки

Британські військові повідомили про атаку на танкер в Ормузькій протоці. Судно зазнало незначних пошкоджень, постраждалих серед екіпажу немає. Іран інцидент не коментував.

На тлі ескалації конфлікту ціна на нафту перевищила $86 за барель, а кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, впала до найнижчого рівня за останні три роки.

Трамп заявив про успіх військової кампанії

Президент США Дональд Трамп у зверненні до американців заявив, що військова кампанія розвивається успішно та найближчим часом має принести результати.

Водночас у Вашингтоні посилюється політичний тиск на адміністрацію через необхідність завершити конфлікт і не допустити затяжної війни на Близькому Сході після провалу переговорів щодо іранської ядерної програми.

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