Трамп призвал включить Иран в санкции против РФ: этого хотел Линдси Грэм
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России, отметив, что именно этого хотел покойный сенатор Линдси Грэм.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линси Грэм хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!" — написал американский лидер.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против РФ и хочет добавить туда Иран.
Законопроект Грэма-Блюменталя
Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих её энергоносители.
Основные положения законопроекта:
- замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
- предлагается установить 500-процентный тариф на импорт товаров в США из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
- введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
- запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.
Напомним, что вечером 11 июля после внезапного заболевания скончался сенатор США Линдси Грэм.
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