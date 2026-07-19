Трамп призвал включить Иран в санкции против РФ: этого хотел Линдси Грэм

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России, отметив, что именно этого хотел покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линси Грэм хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!" — написал американский лидер.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против РФ и хочет добавить туда Иран.

Читайте также: Санкции против РФ: законопроект Грэма-Блюменталя готов к принятию Сенатом США

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих её энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установить 500-процентный тариф на импорт товаров в США из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Напомним, что вечером 11 июля после внезапного заболевания скончался сенатор США Линдси Грэм.

Читайте также: Трамп готов поддержать новый пакет антироссийских санкций Грэма, — CNN