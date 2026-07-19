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Новости Санкции США против Ирана Санкции против Ирана
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Трамп призвал включить Иран в санкции против РФ: этого хотел Линдси Грэм

трамп

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России, отметив, что именно этого хотел покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это Линси Грэм хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!" — написал американский лидер.

пост Трампа

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против РФ и хочет добавить туда Иран.

Читайте также: Санкции против РФ: законопроект Грэма-Блюменталя готов к принятию Сенатом США

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, который предусматривает дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, покупающих её энергоносители.

Основные положения законопроекта:

  • замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
  • предлагается установить 500-процентный тариф на импорт товаров в США из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
  • введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
  • запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

Напомним, что вечером 11 июля после внезапного заболевания скончался сенатор США Линдси Грэм.

Читайте также: Трамп готов поддержать новый пакет антироссийских санкций Грэма, — CNN

Автор: 

Иран (3058) санкции (12146) Трамп Дональд (8338) Линдси Грэм (160)
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Топ комментарии
+5
Шулер в кінці кінців залишить лише Іран, щоб не засмучувати свого друга Володію, який бажає миру....
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19.07.2026 19:22 Ответить
+2
Просто так він тягне час.
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19.07.2026 19:30 Ответить
+1
Пекельні санкції - допоможи Україні зброєю - Скрудж
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19.07.2026 19:06 Ответить

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