Санкции против РФ: законопроект Грэма-Блюменталя готов к принятию Сенатом США
Двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, инициированный Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, заручился поддержкой 61 сенатора. При этом дата его рассмотрения в Сенате пока неизвестна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.
По данным издания, у документа не менее 61 соавтора, из которых 39 - республиканцы, а 22 - демократы. Такая поддержка позволяет рассчитывать на его одобрение в Сенате.
Впрочем, ключевым препятствием на данный момент остаются сроки рассмотрения. Как отмечает источник Axios, пока не определено, когда именно законопроект вынесут на обсуждение в Сенате.
После возможного одобрения в верхней палате документ также должен пройти рассмотрение и получить поддержку Палаты представителей США.
Законопроект Грэма-Блюменталя: что известно?
Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и её торговых партнёров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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