Санкції проти РФ: законопроєкт Грема-Блюменталя готовий до ухвалення Сенатом США
Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, ініційований Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, заручився підтримкою 61 сенатора. Водночас дата його розгляду в Сенаті поки невідома.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.
За даними видання, документ має щонайменше 61 співавтора, з яких 39 є республіканцями, а 22 — демократами. Така підтримка дозволяє розраховувати на його схвалення в Сенаті.
Втім, ключовою перешкодою наразі залишаються строки розгляду. Як зазначає джерело Axios, поки що не визначено, коли саме законопроєкт винесуть на обговорення в Сенаті.
Після можливого схвалення у верхній палаті документ також має пройти розгляд і отримати підтримку Палати представників США.
Законопроєкт Грема-Блюменталя: що відомо?
Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.
Основні положення законопроєкту:
- запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";
- надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;
- передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.
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