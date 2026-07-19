Трамп закликав додати Іран до санкцій проти РФ: Цього хотів Ліндсі Грем

Президент США Дональд Трамп закликав республіканців додати Іран до санкційного законопроєкту проти Росії, зазначивши, що саме цього хотів покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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"Республіканці мають включити Іран до законопроєкту про санкції проти Росії. Саме це Ліндсі Грем хотів зробити, і це мало статися. ВАЖЛИВО!!!", - написав американський лідер.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає підписання законопроєкту Грема про нові санкції проти РФ і хоче додати туди Іран.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;

пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;

запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;

забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

Нагадаємо, що увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

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