США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану: под атакой - Тебриз и порты на юго-востоке. ВИДЕО

Американские военные продолжают операцию против Ирана. В ночь на 20 июля Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов, которая стала уже девятой подряд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральное военное командование США (CENTCOM)

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В CENTCOM заявили, что удары нацелены на военные командные центры, объекты противовоздушной обороны, системы берегового наблюдения, военно-морскую инфраструктуру, пусковые позиции ракет и беспилотников, а также сети связи.

По данным американского командования, целью операции является дальнейшее снижение способности Ирана осуществлять атаки на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.

Сообщается о взрывах в Тебризе

По информации иранского телеканала Press TV, американские вооруженные силы нанесли удары по городу Тебриз на северо-западе страны. В городе зафиксирована серия мощных взрывов.

Под ударом оказались порты Чабахар и Кетарак

Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что в порты Чабахар и Кетарак в провинции Систан и Белуджистан попали восемь американских ракет.

Официальной информации о масштабах разрушений, пострадавших или последствиях этих ударов пока не обнародовано.

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