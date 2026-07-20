США могут расширить военную операцию против Ирана, но сталкиваются с нехваткой ресурсов, - WP

Соединенные Штаты, возможно, готовятся к значительному расширению военной кампании против Ирана на фоне эскалации конфликта и взаимных ударов. В то же время американские военные сталкиваются с рядом серьезных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Обострение конфликта после гибели американских военных

По данным издания, напряженность между США и Ираном резко возросла после серии атак, в результате которых погибли трое американских военнослужащих.

В частности, в пятницу Иран нанес удар по американской военной базе в Иордании, где погибли двое военных. На следующий день еще один американский солдат погиб в Ираке во время контролируемого подрыва боеприпасов, оставшихся после сбивания иранского беспилотника.

Президент США Дональд Трамп назвал гибель военных "очень печальным событием" и заявил, что его не беспокоит возможный выход Ирана из двустороннего меморандума о взаимопонимании.

Пентагон наращивает силы в регионе

По словам одного из собеседников The Washington Post, США готовятся к более масштабной военной кампании, а Пентагон уже увеличивает количество боевой авиации на Ближнем Востоке.

В то же время источник подчеркнул, что дальнейшее расширение операции сдерживают ограниченные запасы средств противовоздушной обороны, дальнобойных боеприпасов и трудности с переброской дополнительных сил из-за боевых потерь.

"У нас недостаточно ресурсов, чтобы безопасно обеспечивать проведение операций", - цитирует издание слова американского чиновника.

Эксперты сомневаются в готовности США к наземной операции

Военные аналитики считают, что, помимо истощения запасов вооружения, у США в настоящее время нет достаточных ресурсов для проведения полномасштабной наземной операции на территории Ирана.

При этом Дональд Трамп ранее не исключал возможности такого развития событий, что свидетельствует о сохранении различных сценариев дальнейших действий Вашингтона.

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