США завершили чергову хвилю ударів по Ірану, - CENTCOM
20 липня о 21:00 за східним часом США (04:00 21 липня за Києвом) завершилася чергова хвиля ударів по Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
За інформацією CENTCOM, американські військові завдали ударів по:
- військових командних центрах;
- морських військових спроможностях;
- місцях запуску ракет і безпілотників;
- системах протиповітряної оборони.
У командуванні зазначили, що метою операції було послаблення здатності Ірану здійснювати атаки на комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку.
Судноплавство через Ормузьку протоку триває
У CENTCOM наголосили, що рух комерційних суден через Ормузьку протоку не припиняється.
За даними американського командування, від початку травня сили CENTCOM сприяли проходженню приблизно 900 комерційних суден і транспортуванню 450 мільйонів барелів сирої нафти через цей стратегічно важливий морський маршрут.
США заявили про готовність до подальших дій
У Центральному командуванні підкреслили, що американські сили залишаються у стані бойової готовності та готові реагувати на будь-які подальші дії Ірану.
У заяві також зазначено, що США мають намір притягати Іран до відповідальності за атаки проти цивільного судноплавства та забезпечувати безпечне й безперешкодне проходження комерційних суден через Ормузьку протоку.
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