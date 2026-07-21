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Новини Операція США проти Ірану
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США завершили чергову хвилю ударів по Ірану, - CENTCOM

CENTCOM: США атакували військові об’єкти Ірану та заявили про готовність до нових ударів

20 липня о 21:00 за східним часом США (04:00 21 липня за Києвом) завершилася чергова хвиля ударів по Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

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За інформацією CENTCOM, американські військові завдали ударів по:

  • військових командних центрах;
  • морських військових спроможностях;
  • місцях запуску ракет і безпілотників;
  • системах протиповітряної оборони.

У командуванні зазначили, що метою операції було послаблення здатності Ірану здійснювати атаки на комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку.

Судноплавство через Ормузьку протоку триває

У CENTCOM наголосили, що рух комерційних суден через Ормузьку протоку не припиняється.

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За даними американського командування, від початку травня сили CENTCOM сприяли проходженню приблизно 900 комерційних суден і транспортуванню 450 мільйонів барелів сирої нафти через цей стратегічно важливий морський маршрут.

США заявили про готовність до подальших дій

У Центральному командуванні підкреслили, що американські сили залишаються у стані бойової готовності та готові реагувати на будь-які подальші дії Ірану.

У заяві також зазначено, що США мають намір притягати Іран до відповідальності за атаки проти цивільного судноплавства та забезпечувати безпечне й безперешкодне проходження комерційних суден через Ормузьку протоку.

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Іран (3614) США (26971) Ормузька протока (264)
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