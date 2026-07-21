США та Іран продовжують переговори попри обмін ударами, - Axios

США та Іран продовжують переговори, попри взаємні удари та загострення ситуації.

Про це йдеться у повідомленні Цензор.НЕТ з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.

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Чому удари не припиняються

За словами представника США, рішення про зупинку обстрілів залежить від президента Дональда Трампа. Наразі він зосереджений на тому, щоб змусити Іран відповісти за порушення меморандуму про взаєморозуміння.

Йдеться також про відповідальність за дії в Ормузькій протоці та загибель американських військових. У США наголошують, що удари триватимуть, поки не буде іншого рішення.

"Ці нищівні удари продовжуватимуться доти, доки президент не вирішить інакше, але переговори між нашими країнами продовжуються", — зазначило джерело.

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Як розвивається конфлікт

У червні США та Іран уклали рамкову угоду. Вона передбачала продовження перемир’я та початок переговорів щодо ключових питань.

Сторони мали узгодити фінальні умови протягом 60 днів. Однак на початку липня Іран атакував торгове судно в Ормузькій протоці.

Після цього США завдали удару у відповідь. Згодом Іран повторив атаку, і відтоді обмін ударами не припиняється.

За даними американських медіа, 19 липня ситуація наблизилася до повномасштабного конфлікту.

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Що передувало