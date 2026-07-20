Трамп пригрозив Ірану жорсткою відповіддю через загибель військових США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу жорстку відповідь Ірану через загибель американських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні президента США в соцмережі Truth Social.

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Попередження Ірану та реакція США

Трамп наголосив, що Сполучені Штати реагуватимуть на загибель своїх військовослужбовців. За його словами, відповідь буде жорсткою.

"Кожного разу, коли Іран вбиває американського солдата, він платитиме за це багаторазово", - заявив американський глава.

Президент США також зазначив, що вже довів свої вказівки до керівництва військових структур.

За словами Трампа, директива була передана міністру оборони Піту Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів Деніелу Кейну та іншим керівникам збройних сил.

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