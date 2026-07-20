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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп пригрозив Ірану жорсткою відповіддю через загибель військових США

Трамп пригрозив Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу жорстку відповідь Ірану через загибель американських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні президента США в соцмережі Truth Social.

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Попередження Ірану та реакція США

Трамп наголосив, що Сполучені Штати реагуватимуть на загибель своїх військовослужбовців. За його словами, відповідь буде жорсткою.

"Кожного разу, коли Іран вбиває американського солдата, він платитиме за це багаторазово", - заявив американський глава. 

Президент США також зазначив, що вже довів свої вказівки до керівництва військових структур.

За словами Трампа, директива була передана міністру оборони Піту Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів Деніелу Кейну та іншим керівникам збройних сил.

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Що передувало

  • Раніше Сполучені Штати повідомляли про загибель двох своїх військовослужбовців. Пізніше кількість загиблих зросла до трьох.

Автор: 

Іран (3614) США (26964) Трамп Дональд (9083)
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Топ коментарі
+7
Вали звідти, їбанько
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20.07.2026 20:58 Відповісти
+6
Трамп не заплакав за убитими Американцями, а лише скривився, це ж не його син чи затюха!!
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20.07.2026 21:00 Відповісти
+5
А нічого, що Ірану відкрито допомагає росія?
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20.07.2026 20:59 Відповісти

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