Ціни на нафту продовжують зростати на тлі загострення між США та Іраном

Ціни на нафту зросли приблизно на 3% у понеділок, 20 липня, а ціни на нафту марки Brent перевищили $90 за барель, оскільки ескалація воєнних дій між США та Іраном обмежила поставки нафти через Ормузьку протоку.

Як пише Reuters, ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на $2,77, або на 3,14%, до $90,87, станом на ранок 20 липня досягнувши найвищого рівня з 11 червня та продовживши зростання після зростання на 15,9% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим зростанням з квітня

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $84,84 за барель, що на $2,35, або на 2,85%, більше, ніж 12 червня. Минулого тижня ціни на контракт із найближчою поставкою зросли на 15,5%, що є найбільшим тижневим зростанням від початку березня.

Що відбувається на Близькому Сході

Цими вихідними на Близькому Сході відбулося загострення, коли США дев'яту ніч поспіль зійснювали атаки на Іран, тоді як союзники США Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські удари по своїх територіям.

Останніми днями обидві сторони взяли під приціл судноплавство, причому США заявили, що запроваджують морську блокаду іранських портів, а Іран стверджує, що він атакує судна, які порушують його правила плавання Ормузькою протокою.

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Як повідомлялося, в п'ятницю, 17 липня, ціни на нафту зросли після того, як США та Іран посилили взаємні атаки у Перській затоці, що майже заблокувало постачання з регіону.

16 липня американські військові завдали нових ударів по території Ірану. Атака відбулася на п’ятий день після різкого скорочення судноплавства через Ормузьку протоку.

Днем раніше, 15 липня, США запровадили санкції проти низки фізичних і юридичних осіб, яких у Вашингтоні вважають причетними до постачання зброї Ірану.

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