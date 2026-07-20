РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12598 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 701 20

Трамп пригрозил Ирану жестким ответом из-за гибели американских военных

Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном жестком ответе Ирану в связи с гибелью американских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении президента США в социальной сети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Предупреждение Ирану и реакция США

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты отреагируют на гибель своих военнослужащих. По его словам, ответ будет жестким.

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это многократно", — заявил американский президент. 

Президент США также отметил, что уже довел свои указания до руководства военных структур.

По словам Трампа, директива была передана министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниэлу Кейну и другим руководителям вооруженных сил.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти на фоне обострения отношений между США и Ираном

Что предшествовало

  • Ранее Соединенные Штаты сообщали о гибели двух своих военнослужащих. Позже число погибших возросло до трех.

Автор: 

Иран (3059) США (29714) Трамп Дональд (8340)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вали звідти, їбанько
показать весь комментарий
20.07.2026 20:58 Ответить
+4
Трамп не заплакав за убитими Американцями, а лише скривився, це ж не його син чи затюха!!
показать весь комментарий
20.07.2026 21:00 Ответить
+3
А нічого, що Ірану відкрито допомагає росія?
показать весь комментарий
20.07.2026 20:59 Ответить

Загрузка...

 
 