Трамп пригрозил Ирану жестким ответом из-за гибели американских военных

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном жестком ответе Ирану в связи с гибелью американских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении президента США в социальной сети Truth Social.

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Предупреждение Ирану и реакция США

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты отреагируют на гибель своих военнослужащих. По его словам, ответ будет жестким.

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это многократно", — заявил американский президент.

Президент США также отметил, что уже довел свои указания до руководства военных структур.

По словам Трампа, директива была передана министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниэлу Кейну и другим руководителям вооруженных сил.

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Что предшествовало