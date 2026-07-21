США и Иран продолжают переговоры, несмотря на обмен ударами, - Axios

США и Иран продолжают переговоры, несмотря на взаимные удары и обострение ситуации.

Об этом говорится в сообщении Цензор.НЕТ со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в социальной сети Х.

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Почему удары не прекращаются

По словам представителя США, решение о прекращении обстрелов зависит от президента Дональда Трампа. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы заставить Иран ответить за нарушение меморандума о взаимопонимании.

Речь идет также об ответственности за действия в Ормузском проливе и гибель американских военных. В США подчеркивают, что удары будут продолжаться, пока не будет принято иное решение.

"Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не примет иного решения, но переговоры между нашими странами продолжаются", — отметил источник.

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Как развивается конфликт

В июне США и Иран заключили рамочное соглашение. Оно предусматривало продление перемирия и начало переговоров по ключевым вопросам.

Стороны должны были согласовать окончательные условия в течение 60 дней. Однако в начале июля Иран атаковал торговое судно в Ормузском проливе.

После этого США нанесли ответный удар. Впоследствии Иран повторил атаку, и с тех пор обмен ударами не прекращается.

По данным американских СМИ, 19 июля ситуация приблизилась к полномасштабному конфликту.

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Что предшествовало