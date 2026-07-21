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Новости Операция США против Ирана
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США завершили очередную волну ударов по Ирану, - CENTCOM

CENTCOM: США нанесли удары по военным объектам Ирана и заявили о готовности к новым ударам

20 июля в 21:00 по восточному времени США (04:00 21 июля по киевскому времени) завершилась очередная волна ударов по Ирану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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По информации CENTCOM, американские военные нанесли удары по:

  • военных командных центрах;
  • морских военных силах;
  • местах запуска ракет и беспилотников;
  • системах противовоздушной обороны.

В командовании отметили, что целью операции было ослабление способности Ирана осуществлять атаки на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Судоходство через Ормузский пролив продолжается

В CENTCOM подчеркнули, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив не прекращается.

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По данным американского командования, с начала мая силы CENTCOM содействовали прохождению примерно 900 коммерческих судов и транспортировке 450 миллионов баррелей сырой нефти через этот стратегически важный морской маршрут.

США заявили о готовности к дальнейшим действиям

В Центральном командовании подчеркнули, что американские силы остаются в состоянии боевой готовности и готовы реагировать на любые дальнейшие действия Ирана.

В заявлении также отмечается, что США намерены привлекать Иран к ответственности за атаки против гражданского судоходства и обеспечивать безопасное и беспрепятственное прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив.

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