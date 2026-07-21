США завершили очередную волну ударов по Ирану, - CENTCOM
20 июля в 21:00 по восточному времени США (04:00 21 июля по киевскому времени) завершилась очередная волна ударов по Ирану.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
По информации CENTCOM, американские военные нанесли удары по:
- военных командных центрах;
- морских военных силах;
- местах запуска ракет и беспилотников;
- системах противовоздушной обороны.
В командовании отметили, что целью операции было ослабление способности Ирана осуществлять атаки на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
Судоходство через Ормузский пролив продолжается
В CENTCOM подчеркнули, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив не прекращается.
По данным американского командования, с начала мая силы CENTCOM содействовали прохождению примерно 900 коммерческих судов и транспортировке 450 миллионов баррелей сырой нефти через этот стратегически важный морской маршрут.
США заявили о готовности к дальнейшим действиям
В Центральном командовании подчеркнули, что американские силы остаются в состоянии боевой готовности и готовы реагировать на любые дальнейшие действия Ирана.
В заявлении также отмечается, что США намерены привлекать Иран к ответственности за атаки против гражданского судоходства и обеспечивать безопасное и беспрепятственное прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль