США уже потратили на войну с Ираном не менее $37,5 млрд, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что на войну против Ирана США уже потратили не менее 37,5 миллиарда долларов.

Об этом он заявил в ходе слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Оценка расходов от Хегсета

"Война с Ираном обошлась Соединенным Штатам в 37,5 млрд долл.", - цитируют его СМИ.

Отвечая на вопрос о том, вырастет ли стоимость операции после заключения перемирия с Ираном, он отметил, что озвученная сумма включает широкий спектр расходов, запланированных до завершения текущего финансового года. Среди них, в частности, есть и обеспечение питания военнослужащих.

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В то же время, по оценкам экспертов, опрошенных CNN, общая сумма расходов США на этот конфликт будет значительно выше. Телеканал напомнил, что еще в марте аналитики подсчитали: война с Ираном обходится американским налогоплательщикам более чем в 890 миллионов долларов ежедневно.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что США могут расширить военную операцию против Ирана, но сталкиваются с нехваткой ресурсов.

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