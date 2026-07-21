Трамп заявил, что Ирану потребуется 20–25 лет на восстановление после атак США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану понадобятся десятки лет, чтобы оправиться от ударов США.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в заявлениях Трампа во время общения с журналистами, которые цитируют Sky News и AP.

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Оценка последствий ударов и позиция США

По словам Трампа, если бы удары по иранским ядерным объектам не были нанесены ранее, Иран уже мог бы обладать ядерным оружием, а Израиль оказался бы под угрозой.

"Если бы мы ушли оттуда прямо сейчас, Ирану понадобилось бы 20–25 лет на восстановление. Мы ещё далеко не закончили, но если бы мы ушли прямо сейчас, им понадобилось бы много времени — годы — на восстановление. Но мы не собираемся уходить прямо сейчас", — заявил президент США.

Он подчеркнул, что восстановление Ирана будет длиться годами даже в случае прекращения действий уже сейчас.

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Скептицизм в отношении переговоров с Ираном

Трамп также выразил сомнение в целесообразности переговоров с Ираном о прекращении войны.

По его словам, Иран якобы стремится к встрече с американской стороной.

"Пока они не будут готовы к содержательным переговорам, мы не заинтересованы во встрече", — подчеркнул он.

Президент США добавил, что в ходе закрытых контактов иранские чиновники говорили о желании провести встречу, чтобы попытаться завершить конфликт, поскольку их силы несут значительные потери.

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20 июля в 21:00 по восточному времени США (04:00 21 июля по киевскому времени) завершилась очередная волна ударов по Ирану.

По информации CENTCOM, американские военные нанесли удары по:

военных командных центрах;

морских военных силах;

местах запуска ракет и беспилотников;

системах противовоздушной обороны.

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