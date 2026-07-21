Трамп заявив, що Ірану потрібно 20–25 років на відновлення після атак США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану знадобляться десятки років для відновлення після ударів США.
Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у заявах Трампа під час спілкування з журналістами, які цитують Sky News та AP.
Оцінка наслідків ударів і позиція США
За словами Трампа, якби удари по іранських ядерних об’єктах не були завдані раніше, Іран уже міг би мати ядерну зброю, а Ізраїль опинився б під загрозою.
"Якби ми пішли звідти прямо зараз, Ірану знадобилося б 20–25 років на відновлення. Ми ще далеко не закінчили, але якби ми пішли прямо зараз, їм знадобилося б багато часу – роки – на відновлення. Але ми не збираємося йти прямо зараз", – заявив президент США.
Він наголосив, що відновлення Ірану триватиме роками навіть у разі припинення дій вже зараз.
Скепсис щодо переговорів з Іраном
Трамп також висловив сумнів у доцільності переговорів з Іраном щодо припинення війни.
За його словами, Іран нібито прагне зустрічі з американською стороною.
"Доки вони не будуть готові до змістовних переговорів – ми не зацікавлені в зустрічі", – підкреслив він.
Президент США додав, що під час непублічних контактів іранські посадовці говорили про бажання провести зустріч, щоб спробувати завершити конфлікт, оскільки їхні сили зазнають значних втрат.
20 липня о 21:00 за східним часом США (04:00 21 липня за Києвом) завершилася чергова хвиля ударів по Ірану.
За інформацією CENTCOM, американські військові завдали ударів по:
- військових командних центрах;
- морських військових спроможностях;
- місцях запуску ракет і безпілотників;
- системах протиповітряної оборони.
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