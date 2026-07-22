Іран несерйозно ставиться до переговорів зі США, - Рубіо

Іран неодноразово ініціював звернення до США із пропозицією відновити переговорний процес щодо врегулювання конфлікту. Водночас в адміністрації президента Дональда Трампа вважають, що Тегеран наразі не демонструє реальної готовності до конструктивного діалогу та досягнення практичних результатів.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо на зустрічі глав МЗС країн-учасниць Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у столиці Філіппін Манілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Рубіо оцінив готовність Ірану до переговорів зі США

"На жаль, поки що, хоча ми й досягли домовленостей, вони (Іран) не виконали своїх зобов’язань. І, як раніше заявив президент (Дональд Трамп. - Ред.), проблема полягає в тому, що вони несерйозно ставляться до переговорів. Якщо вони серйозні, то й ми серйозні, а якщо ні, то ми зробимо все необхідне, аби захистити наші інтереси та інтереси наших союзників", - сказав Рубіо.

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США відкинули претензії Ірану на контроль над Ормузькою протокою

За його словами, Іран вимагає права контролювати транзит через Ормузьку протоку, на що не має жодних законних підстав, і якщо на це погодитись, то буде створено небезпечний прецедент, який може повторитися в інших частинах світу, включаючи Південно-Східну Азію.

"На карту поставлено не лише питання Ормузької протоки, а саме збереження фундаментального принципу свободи судноплавства. Якщо цей принцип під загрозою, то під загрозою знаходиться світова економіка, а також правила, які лежать в основі останніх 150 років міжнародної торгівлі. Цього не можна допустити", - зазначив держсекретар.

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Вашингтон готовий до діалогу за умови виконання домовленостей

Він наголосив, що США залишаються відкритими і готовими до конструктивних переговорів за умови виконання взятих на себе зобов’язань, а якщо інша сторона їх не виконуватиме, то отримає наслідки.

"Якби цих наслідків не існувало, то сьогодні ми б жили у світі, де значний відсоток енергопостачання цього регіону та 20% світових енергопоставок перебували б у заручниках держави, режиму-вигнанця, який має намір привласнити право стягувати мито і контролювати судноплавство - право, якого вони не мають за жодними чинними міжнародними законами, зокрема тими, що регулюють морський транзит", - підкреслив Рубіо.

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