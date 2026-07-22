Иран несерьезно относится к переговорам с США, - Рубио

Иран неоднократно обращался к США с предложением возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта. В то же время в администрации президента Дональда Трампа считают, что Тегеран пока не демонстрирует реальной готовности к конструктивному диалогу и достижению практических результатов.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на встрече глав МИД стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин Маниле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Рубио оценил готовность Ирана к переговорам с США

"К сожалению, пока что, хотя мы и достигли договоренностей, они (Иран) не выполнили своих обязательств. И, как ранее заявил президент (Дональд Трамп. - Ред.), проблема заключается в том, что они несерьезно относятся к переговорам. Если они настроены серьезно, то и мы серьезны, а если нет, то мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши интересы и интересы наших союзников", - сказал Рубио.

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США отвергли претензии Ирана на контроль над Ормузским проливом

По его словам, Иран требует права контролировать транзит через Ормузский пролив, на что не имеет никаких законных оснований, и если на это согласиться, то будет создан опасный прецедент, который может повториться в других частях мира, включая Юго-Восточную Азию.

"На карту поставлен не только вопрос Ормузского пролива, а именно сохранение фундаментального принципа свободы судоходства. Если этот принцип находится под угрозой, то под угрозой оказывается мировая экономика, а также правила, лежащие в основе последних 150 лет международной торговли. Этого нельзя допустить", - отметил госсекретарь.

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Вашингтон готов к диалогу при условии выполнения договоренностей

Он подчеркнул, что США остаются открытыми и готовыми к конструктивным переговорам при условии выполнения взятых на себя обязательств, а если другая сторона их не будет выполнять, то понесет последствия.

"Если бы этих последствий не было, то сегодня мы жили бы в мире, где значительная доля энергоснабжения этого региона и 20% мировых поставок энергоресурсов находились бы в заложниках у государства, изгнанного режима, который намерен присвоить себе право взимать пошлины и контролировать судоходство - право, которого у них нет ни по одному из действующих международных законов, в частности по тем, которые регулируют морской транзит", - подчеркнул Рубио.

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